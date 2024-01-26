Формула Е. Саудовская Аравия. Деннис выиграл вторую гонку сезона, Вернь – 2-й, Кэссиди – 3-й
Деннис выиграл вторую гонку сезона 2024 «Формулы Е».
Гонщик «Андретти» на 7-м круге обошел стартовавшего с поула Жан-Эрика Верня и в итоге одержал уверенную победу, оторвавшись от преследователей более чем на 10 секунд.
Вторым финишировал выступающий за «Пенске» Вернь, а третьим стал Ник Кэссиди («Ягуар»).
Формула E
Этап 2
Дирия, Саудовская Аравия
26 января 2024 года
Гонка
Топ-10
1. Джейк Деннис («Андретти») – 37 кругов
2. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +13,289
3. Ник Кэссиди («Ягуар») +13,824
4. Сэм Берд («Макларен») +14,620
5. Митч Эванс («Ягуар») +15,174
6. Норман Нато («Андретти») +15,661
7. Макс Гюнтер («Мазерати») +16,267
8. Паскаль Верляйн («Порше») +16,378
9. Сержиу Сетте Камара («ЕРТ») +26,606
10. Робин Фряйнс («Энвижн») +26,968