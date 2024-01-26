Формула Е. Саудовская Аравия. Деннис выиграл вторую гонку сезона, Вернь – 2-й, Кэссиди – 3-й

Деннис выиграл вторую гонку сезона 2024 «Формулы Е».

Гонщик «Андретти» на 7-м круге обошел стартовавшего с поула Жан-Эрика Верня и в итоге одержал уверенную победу, оторвавшись от преследователей более чем на 10 секунд.

Вторым финишировал выступающий за «Пенске» Вернь, а третьим стал Ник Кэссиди («Ягуар»).

Формула E

Этап 2

Дирия, Саудовская Аравия

26 января 2024 года

Гонка

Топ-10

1. Джейк Деннис («Андретти») – 37 кругов

2. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +13,289

3. Ник Кэссиди («Ягуар») +13,824

4. Сэм Берд («Макларен») +14,620

5. Митч Эванс («Ягуар») +15,174

6. Норман Нато («Андретти») +15,661

7. Макс Гюнтер («Мазерати») +16,267

8. Паскаль Верляйн («Порше») +16,378

9. Сержиу Сетте Камара («ЕРТ») +26,606

10. Робин Фряйнс («Энвижн») +26,968