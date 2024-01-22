Герхард Бергер: «Раньше я говорил, что лучшим гонщиком всех времен считаю Сенну. Сейчас Ферстаппен, как кажется, немного вырвался вперед»

Теги Айртон Сенна Герхард Бергер Феррари Макларен Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Авто

Бергер поставил Ферстаппена на один уровень с Сенной.

Бывший пилот «Формулы-1» неоднократно рассказывал, что считает Айртона Сенну, с которым ему довелось выступать за одну команду, лучшим гонщиком в истории.

Сейчас, после доминирующего сезона Ферстаппена и «Ред Булл», Бергер признал, что Макс может как минимум не уступать Сенне в таланте, поскольку демонстрирует навыки, которых тот раньше ни у кого не видел:

«Раньше я говорил, что лучшим гонщиком всех времен считаю Айртона Сенну. Но мне кажется, что сейчас Ферстаппен совсем немного вырвался вперед.

У него есть умения, которых я раньше не видел, хотя для болельщиков конечно важно, чтобы в списке победителей гонок было больше имен.

С другой стороны, увидеть идеальный сезон, как в прошлом году – это тоже интересно. С одной стороны идеальный сезон в исполнении команды – ни одного схода из-за технических поломок, никаких задержек на пит-стопах. И с другой стороны у нас есть гонщик, который пилотирует на пределе возможного и при этом не допускает ошибок».

Также Бергер оценил перспективы конкурентов «Ред Булл» в предстоящем сезоне, остановившись на «Феррари» и «Макларене»:

«Можно сказать, что «Макларен» находится на правильном пути. Команда излучает спокойствие и может добиться больших успехов в этом сезоне, если сумеет сделать следующий шаг вперед. Они могут стать серьезными конкурентами для «Ред Булл», но в качестве второй по силе команды я вижу «Феррари».

В прошлом году Фредерик Вассер был в команде новичком, ему нужно было дать какое-то время. Сейчас прошел год, они набрали новых людей, и я думаю, что «Феррари» способна сделать еще один шаг вперед.

Но несмотря на все это, мы не должны забывать, что флагманом чемпионата остается «Ред Булл» – с Максом Ферстаппеном, Эдрианом Ньюи, Гельмутом Марко и Кристианом Хорнером. У них очень сильное руководство и очень сильные гонщики. Конкурентам будет трудно их обойти. Думаю, они вновь будут лидировать в чемпионате».

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5 комментариев
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Сенна сражался с лучшими в одной команде, а с кем сражается и сражался Ферзь при всем уважении к его достижениям? Одни середняки
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Не уверен что тапок смог повторить Доннигтон Сенны или Монако Сенны на Тоулемане на уступающей машине....
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Нам повезло жить в эпоху Ферстаппена🇳🇱
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Ответ ffmp
Сенна сражался с лучшими в одной команде, а с кем сражается и сражался Ферзь при всем уважении к его достижениям? Одни середняки
Риккардо, саинс, албон, гасли, Перес - все они до ферстаппена и после уничтожали напарников, а Максик их же в свою очередь деклассировал
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