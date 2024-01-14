Андреа Стелла: «Даже такой блестящий гонщик, как Ферстаппен, способен делать только то, что позволяет ему болид»

Стелла высказался об успехах Ферстаппена.

По словам руководителя « », несмотря на очевидный талант и великолепный уровень выступлений в 2023 году, пилот «Ред Булл» вряд ли бы сумел добиться таких успехов, если бы не болид.

Ферстаппен выиграл 19 из 22 Гран-при в прошедшем сезоне и многие эксперты уже называют его одним из лучших гонщиков за всю историю «Формулы-1».

«Даже такой блестящий гонщик, как Ферстаппен, способен делать только то, что позволяет ему имеющееся у него техника. В данный момент сочетание и болида « » быстрее нас. И нам нужно стремиться их победить.

У «Ред Булл» достаточно хорошая машина, чтобы Ферстаппен мог выступать на таком уровне. С нашей машиной это было бы невозможно. Ни один гонщик, оказавшись за рулем нашей машины, не смог бы соперничать с «Ред Булл» на завершающей стадии гонки.

Так что гонщика и болид стоит все-таки отделять друг от друга. В чем Ферстаппен действительно делает разницу, так это в умении постоянно выступать на очень высоком уровне, даже в самых трудных условиях. Например, под дождем в Зандворте, или в условиях перемены погоды в третьем сегменте квалификации в Бразилии. В такие моменты Ферстаппен показывает, на что на самом деле способен болид «Ред Булл», если им идеально управлять», – рассказал .

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