  • Фернандо Алонсо: «Если все дойдет до последней гонки, шансы Ферстаппена на титул будут более предпочтительными»
3

Фернандо Алонсо: «Если все дойдет до последней гонки, шансы Ферстаппена на титул будут более предпочтительными»

Алонсо оценил шансы Ферстаппена на титул.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что у Макса Ферстаппена еще есть шансы на победу в чемпионате, особенно если он сохранит их к финальной гонке сезона.

«В первую очередь нужно помнить, что Макс – четырехкратный чемпион «Формулы-1». А это не такая уж распространенная вещь. Ферстаппен – один из лучших гонщиков в истории «Ф-1».

Он тот, кто умеет выжать максимум из своего болида. Когда в его распоряжении доминирующая машина, Макс может выиграть чемпионат и попутно побить несколько рекордов по ходу сезона. Когда у него не самая быстрая машина, Макс все равно демонстрирует хорошие выступления, может проехать отличный круг в квалификации, может побороться в гонке.

И в этом году Макс выступает на очень высоком уровне. При этом в нынешнем сезоне ему приходится бороться с «Маклареном», и у соперников более быстрая машина. Если все дойдет до последней гонки и отрыв по очкам будет невелик, то тогда, возможно, именно его шансы будут более предпочтительными.

Но, как я уже говорил раньше, сейчас на стороне пилотов «Макларена» преимущество по очкам и по скорости болида. Хотя в случае с Максом возможно все – вспомнить хотя бы сезон-2021, когда болид «Мерседеса» был быстрее, но титул все равно выиграл Макс», – рассказал Алонсо.

Ферстаппен – триумфатор года даже без титула «Ф-1». Вместо ненависти публики – овации

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
