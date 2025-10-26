Дэймон Хилл о Пиастри: «Что за фигня происходит?»

Хилл похвалил Норриса и высказал недоумение из-за темпа Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о квалификации к Гран-при Мехико: пилот «Макларена » Ландо Норрис завоевал поул, его напарник Оскар Пиастри показал восьмое время.

«Черт возьми. Просто потрясающий круг от Ландо. И действительно – «что за круг». И «Феррари »!

А Макс [Ферстаппен ] только четвертый (пятый – Спортс’’). И Оскар… Что за фигня происходит?

Гонка будет очень напряженной и важной», – написал британец.

Ландо Норрис о поуле: «Что за круг. Блин. Даже не знаю, как я это сделал»

Оскар Пиастри о 8-м месте: «Темпа просто нет, это загадка»