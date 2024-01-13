Гюнтер Штайнер: «Хочу отдохнуть после 10 тяжелых лет в «Хаасе». Семейные дела, похоже, труднее, чем руководство командой «Ф-1»
Штайнер впервые прокомментировал разрыв с «Хаасом».
Бессменный руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер покинул команду после того, как его контракт не стали продлевать. Итальянец сообщил, что пока у него нет профессиональных планов.
«В данный момент я просто хочу немного отдохнуть. Эти были тяжелые десять лет, и у меня много дел – нужна хорошая уборка дома.
Также здорово, что я останусь с семьей, моей дочери 14 лет – трудный возраст. Разобраться со всем этим, похоже, труднее, чем руководить командой «Ф-1», так что я буду заниматься этим на протяжении нескольких месяцев», – заявил Штайнер.
Гюнтер также поведал о судьбоносном разговоре с владельцем коллектива Джином Хаасом:
«Это произошло по телефону: он позвонил и сказал, что не хочет продлевать контракт, который истекал в конце сезона, вот и все.
Не знаю, стало ли это неожиданностью. Это всегда неожиданно, но, в конце концов, он владелец команды и может делать то, что хочет. Он принял такое решение».
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