Кевин Магнуссен поблагодарил Штайнера: «Было и весело, и крайне сложно, но никогда не скучно»

Теги Формула-1 Аяо Комацу Кевин Магнуссен Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Магнуссен простился со Штайнером, покинувшим «Хаас».

Гюнтера Штайнера заменил на посту руководителя «Хааса» директор по инженерным вопросам Аяо Комацу.

Датский пилот Кевин Магнуссен выступает за команду с 2017 года с перерывом на сезон-2021.

«Спасибо, Гюнтер. Спасибо за то, что пригласил пройти этот путь в 2017-м, и спасибо, что снова взял в состав в 2022-м.

Было и весело, и крайне сложно, но никогда не скучно. До встречи, и все наилучшего», – высказался Кевин.

Бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, Комацу возглавил коллектив

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