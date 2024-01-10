Кевин Магнуссен поблагодарил Штайнера: «Было и весело, и крайне сложно, но никогда не скучно»

Магнуссен простился со Штайнером, покинувшим «Хаас».

заменил на посту руководителя «Хааса» директор по инженерным вопросам Аяо Комацу.

Датский пилот выступает за команду с 2017 года с перерывом на сезон-2021.

«Спасибо, Гюнтер. Спасибо за то, что пригласил пройти этот путь в 2017-м, и спасибо, что снова взял в состав в 2022-м.

Было и весело, и крайне сложно, но никогда не скучно. До встречи, и все наилучшего», – высказался Кевин.

Бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, Комацу возглавил коллектив

Штайнер и Джин Хаас разошлись в видении будущего – из-за этого контракт с руководителем «Хааса» не продлили (Лоренс Барретто)