Штайнер и Джин Хаас разошлись в видении будущего – из-за этого контракт с руководителем «Хааса» не продлили (Лоренс Барретто)
Барретто рассказал о причинах ухода Штайнера из «Хааса».
Гюнтер Штайнер покинул пост руководителя «Хааса», который занимал с 2014 года, его заменил Аяо Комацу.
По информации журналиста сайта «Формулы-1» Лоренса Барретто, Штайнер разошелся во взглядах с Джином Хаасом.
«Насколько я понимаю, у Штайнера и владельца Джина Хааса было разное видение будущего команды, и это привело к разрыву.
По моей информации, контракт Штайнера истек в конце прошлого года. Из-за разногласий по поводу стратегии будущего соглашение не продлили», – написал Лоренс.
Бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, Комацу возглавил коллектив