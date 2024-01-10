Штайнер и Джин Хаас разошлись в видении будущего – из-за этого контракт с руководителем «Хааса» не продлили (Лоренс Барретто)

Теги Формула-1 Аяо Комацу Джин Хаас Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Барретто рассказал о причинах ухода Штайнера из «Хааса».

Гюнтер Штайнер покинул пост руководителя «Хааса», который занимал с 2014 года, его заменил Аяо Комацу.

По информации журналиста сайта «Формулы-1» Лоренса Барретто, Штайнер разошелся во взглядах с Джином Хаасом.

«Насколько я понимаю, у Штайнера и владельца Джина Хааса было разное видение будущего команды, и это привело к разрыву.

По моей информации, контракт Штайнера истек в конце прошлого года. Из-за разногласий по поводу стратегии будущего соглашение не продлили», – написал Лоренс.

Бессменный руководитель «Хааса» Штайнер покинул команду, Комацу возглавил коллектив

3 комментария
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За 10 лет работы никакого прогресса в результатах😂😂😂 А если бы не разошлись в интересах, и все также продолжалось, Хааса бы это устраивало?
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Давно пора. Понтов было много, результата вообще не было.
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Ответ Bzz Pvz
За 10 лет работы никакого прогресса в результатах😂😂😂 А если бы не разошлись в интересах, и все также продолжалось, Хааса бы это устраивало?
Говорят они бабки не поделили, там вроде бы была некая договоренность(не понятно в каком формате), что Гюнтеру пол команды отходит или вроде того. Но в целом странно это все. Те результат отставки заслуженный, но дело не в результатах как не парадоксально вероятнее всего.
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