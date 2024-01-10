«Феррари» подтвердила Джовинацци и еще пятерых пилотов гиперкаров на сезон-2024 WEC

Теги Феррари Роберт Кубица 24 часа Ле-Мана Джеймс Каладо WEC Антонио Джовинацци Мигель Молина Алессандро Пьер Гвиди Антонио Фуоко АФ Корсе Никлас Нильсен Авто

«Феррари» назвала гонщиков, которые будут представлять марку в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Скудерия решила сохранить всех шестерых пилотов, выступавших в 2023 году за заводскую команду в классе гиперкаров.

В предстоящем сезоне машину №50 будут пилотировать Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен. За руль гиперкара №51 сядут действующие чемпионы «24 часов Ле-Мана» Антонио Джовинацци, Алессандро Пьер Гвиди и Джеймс Каладо.

Вакантными остаются места напарников Роберта Кубицы за рулем клиентской «Феррари» 499P команды «АФ Корсе».

Роберт Шварцман: «Надеюсь провести «24 часа Ле-Мана» за рулем гиперкара «Феррари» в 2024-м»

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1 комментарий
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даже тут Шварцмана прокатили.
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