Дженсон Баттон: «Если бы я ребенком рисовал машину, это был бы гиперкар – выглядит круче любого другого болида»

Баттон рассказал о «крутом» дизайне и технической продвинутости гиперкаров.

проведет сезон-2024 в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Чемпион «Формулы-1» 2009 года будет управлять гиперкаром « » команды «Йота».

Британец сообщил, что в детстве мечтал бы о болиде, который выглядит как автомобиль WEC.

«В машине «Ф-1», к примеру, запредельные технологии, это вершина аэродинамики. Но болиды не такие технически продвинутые, как гиперкары – в руководстве к автомобилю LMDh 38 страниц объясняют только, что делает руль. Столько переключателей – можно внести множество изменений ради решения одной проблемы. Гонщик должен многому научиться.

Конечно, пилотаж такой же, однако работа с настройками ошеломляющая, это взрывает мозг. Требуется время, чтобы привыкнуть.

Я по-прежнему чувствую то же [волнение], что и во время первого проезда за рулем карта, когда мне было восемь лет. Стало больше деталей, но они становятся твоей второй природой, когда по-настоящему понимаешь, как работают все системы. Мне кажется, я не совсем дошел до этой точки.

Пилотаж – то, что все мы любим, и это не изменилось: ты контролируешь машину своими ступнями, руками и задницей, если говорить об ощущениях. Должен сказать, гиперкары выглядят круче любого другого болида. Если бы я ребенком рисовал машину, это был бы гиперкар», – признался Дженсон.

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