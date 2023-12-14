Роберт Шварцман: «Надеюсь провести «24 часа Ле-Мана» за рулем гиперкара «Феррари» в 2024-м»

Шварцман сообщил о возможном участии в культовой гонке в 2024 году.

продолжит выполнять обязанности резервного пилота «Феррари» в «Формуле-1», однако другие планы пока не определены. Российско-израильский гонщик признался, что был бы рад выступить в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в составе Скудерии.

В 2024 году «Феррари» выставит три гиперкара в WEC, полные составы экипажей пока не объявлены. Известно, что за рулем клиентского автомобиля в составе «АФ Корсе» поедет экс-пилот «Ф-1» .

«В данный момент произойти может что угодно, ничего не определено на 100 процентов. Единственное, я знаю, что остаюсь в «Феррари» в следующем году как резервный пилот и буду выступать в первых практиках. Надеюсь, будут и другие тесты болида «Формулы-1» – очень надеюсь.

И, да, программа для гонок на выносливость не до конца определена, но я очень надеюсь, что буду гоняться за рулем гиперкара «Феррари». Я всегда мечтал о том, чтобы выступать в «Формуле-1», но в то же время мечтал о «24 часах Ле-Мана». Ты видишь такое в фильмах, и детьми мы в основном смотрели «Формулу-1», но все знали, что такое «24 часа Ле-Мана». Участие в гонке и тем более победа – нечто очень и очень особенное. Немногим пилотам «Ф-1» такое удавалось, так что это действительно серьезно. Я жду с нетерпением», – сказал Шварцман.

Роберт оценил свою способность адаптироваться к разным машинам:

«Думаю, я тестировал болиды большинства известных серий. И я рад, что чаще всего сразу понимал, как пилотировать машину, и показывал скорость. В этом плане я доволен, что умею быстро учиться. И, да, большинство автомобилей пилотировать очень приятно. Так что я чувствую уверенность в том, что в любой категории смогу быть конкурентоспособным, быстрым и давать результат.

В « » [тесты] прошли очень хорошо, затем я провел тесты новичков [« »] в Берлине, и они тоже сложились очень здорово – на протяжении большей части дня я был быстрейшим. Также мы поставили быстрейшее время за рулем гиперкара [на тестах] в Бахрейне.

И я доволен, что в болиде «Ф-1» фактически не допускаю ошибок – я в большей степени был сосредоточен на этом. Я знаю, что для команды важна не только скорость, но и стабильность, чтобы собрать информацию».

Энтони Дэвидсон: «Шварцман выглядит невероятно, выводит болид «Феррари» на пик возможностей»

Айлотт будет сражаться с Квятом, Шумахером и Кубицей в высшем классе WEC в 2024 году