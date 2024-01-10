Дженсон Баттон: «Хэмилтон хорош как никогда – даже сильнее, чем 5-6 лет назад»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Ред Булл Формула-1 Мерседес WEC Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Баттон полагает, что Хэмилтон стал сильнее за последние годы.

Бывший напарник Льюиса Хэмилтона и чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон назвал «Мерседес» главной угрозой для «Ред Булл» в предстоящем сезоне. Кроме того, британец предположил, что его 39-летний соотечественник по-прежнему способен сражаться за восьмой титул.

«В последние десять лет «Формулу-1» определяли «Мерседес» и «Ред Булл», так что [ключевой соперник –] «Мерседес». Я с радостью назвал бы «Феррари», очень хотелось бы увидеть команду в борьбе. Пусть она была ближайшим преследователем, особенно в конце сезона, однако я считаю, что «Мерседес» сильно прибавит [в 2024 году]. Хватит ли этого – неизвестно.

Есть ряд очень сильных пар пилотов, и невозможно проигнорировать «Мерседес». Я знаю Льюиса, мы три года были напарниками, и то, что Джордж [Расселл] подобрался так близко, впечатляет.

Когда ты выигрывал так много лет, а потом внезапно лишился этого, ситуация может развиваться двумя путями. Ты можешь сказать: «Что ж, все потеряло смысл, я хочу уйти. Я так долго находился на вершине, а теперь не побеждал в гонках два года». Но неудачи могут сделать тебя более голодным, и, думаю, это про Льюиса.

Я бы сказал, Льюис хорош как никогда – по чистой скорости, но также в плане спокойствия, уверенности в своих способностях, он реже ошибается. Он даже сильнее, чем был пять или шесть лет назад.

[Соперникам] в такой ситуации тяжело. Если он получит машину, позволяющую сражаться за победы, то выиграть у человека, который настолько силен и уверен в себе, будет тяжело. Прямо сейчас мы видим то же самое на примере Макса Ферстаппена», – заявил эксперт Sky Sports и гонщик WEC.

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2 комментария
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Батон казался всегда трезвомыслящим, но это откровенный бред)))
Люся уже 3 года как не тянет на пилота ф1,
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