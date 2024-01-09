Ромен Грожан: «Я стал бы вице-чемпионом «Ф-1» в 2013-м, если бы не ###### проблема с KERS»

Грожан считает, что мог стать вице-чемпионом «Формулы-1».

Бывший пилот « » Ромен Грожан финишировал седьмым в «Ф-1» в 2013 году, завершив сезон четырьмя подиумами в шести последних гонках. Француз сообщил, что в 2013-м и 2015-м находился в своей пиковой форме.

Ромен ответил на вопрос, упустил ли он ряд хороших результатов из-за чрезмерной осторожности.

«Нет, у нас была ###### проблема с картографией KERS. Если бы не она, думаю, я стал бы вице-чемпионом в том году», – заявил гонщик, ныне выступающий в « » и гонках на выносливость.

Грожан также высказался о сезоне-2014, который сложился для команды куда менее удачно – Ромен заработал лишь восемь очков:

«Поделюсь забавной историей, потому что мне недавно о ней напомнили. Когда я впервые обкатывал « » для гонок на выносливость, кто-то из команды сказал мне: «Надеюсь, ты не скажешь на первом круге, что у тебя прокол!»

Такое случилось в 2014-м. Я выехал на свой первый круг в новом болиде, и, когда проезжал быструю секцию перед последним сектором, сказал по радио: «Прокол, прокол». Ощущения были настолько плохими, что я подумал о проколе. Команда ответила: «Все выглядит нормально».

Моим напарником был , и он рассказал историю парням из «Ламборгини» – мы над ней посмеялись».

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