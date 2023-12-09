Ромен Грожан: «Я должен был выиграть три Гран-при «Ф-1»

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Грожан сообщил, что должен был одержать три победы в «Формуле-1».

На счету экс-гонщика «Рено», «Лотуса» и «Хааса» Ромена Грожана десять подиумов в «Ф-1» и ни одной выигранной гонки.

Француз поделился мыслями о сезоне-2013 в паре с Кими Райкконеном за «Лотус»: Грожану удалось переломить ситуацию, завершив год пятью подиумами на последних семи этапах.

«В первых гонках у нас была проблема с картографией KERS, только на моем болиде. Кими побеждал, а я еле-еле попал в десятку в Австралии и Китае, испытывал огромные трудности, был далеко позади. Потом мы поехали в Бахрейн, поменяли картографию KERS, наконец сравнили машины и поняли: да, ситуация плохая! И я оказался на подиуме.

Мне нужно было вернуть уверенность в себе. Да, я много раз попадал в аварии, но каждый раз показывал скорость на трассе. Помню, как я столкнулся с Риккардо [в Монако] и подумал: «Я должен вернуться. Я знаю, что делать».

Я стал третьим я Японии, вторым в Остине, третьим в Корее, третьим в Индии. Я так и не выиграл гонку. Я должен был выиграть трижды: в Валенсии в 2012-м, на «Нюрбургринге» в 2013-м, когда выехала машина безопасности из-за болида Жюля [Бьянки], и в Японии – мы немного запаниковали и, если бы не скопировали стратегию «Ред Булл», то, пожалуй, победили бы.

Но есть много пилотов, у которых такая же ситуация, и со мной никогда не случалось, чтобы ехавший впереди «Ред Булл» сломался. Что есть, то есть», – сказал 37-летний пилот, ныне выступающий в «Индикаре».

Грожан подписал контракт с «Хункос-Холлинджер» и продолжит выступать в «Индикаре» в 2024 году

3 комментария
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Роман должен радоваться, что живой остался после Бахрейна
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Ответ Великий Алонсо
Если бы ты бездарь Алонсо страйк не устроил в Спа 2012, то Фернандо сейчас был бы 3х чемпионом
Если бы да кабы, у Великого Алонсо были бы мозги…..
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