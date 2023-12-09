Ромен Грожан о завале в Бельгии в 2012-м: «Я извинился перед Алонсо, он ответил: «Наказание слишком суровое»

Грожан поделился воспоминаниями о грандиозной аварии в Спа в 2012 году.

, выступавшего за « », признали виновным в завале на старте -2012 и дисквалифицировали на этап.

из « », лидировавший в чемпионате и сошедший в первом повороте, поддержал Грожана, а пилот « » после другого инцидента в 2012-м назвал француза «психом первого круга».

«Люди забывают, что я был новичком (Грожан проводил первый полноценный сезон после семи Гран-при в 2009-м – Sports.ru). В Испании у меня был быстрейший круг и четвертое место, в я был очень быстрым, но мы сошлись с [Шумахером] на старте. В Канаде мы финишировали вторыми, потом была Валенсия.

Я был чуть ли не слишком быстрым. Тогда я не выиграл в Валенсии. Затем все пошло наперекосяк, потому что я так сильно старался выиграть вместо того, чтобы принять четвертое, пятое, второе, третье места. Я просто хотел победить. Думаю, поэтому случился [завал в] Спа.

Это моя ошибка, я принимаю наказание, но считаю, что штраф был слишком суровым. Я этим не горжусь, но это часть пути. Помню, я написал Фернандо: «Извини. Рад, что ты в порядке». Он ответил: «Наказание слишком суровое, ты вернешься».

С другой стороны, было неприятно услышать такое от Марка. Мы все ошибаемся, и он тоже. Да, это было жестко.

В такие моменты попадаешь в спираль негатива, когда тебе нужно давать результат, но давление очень высокое, и тебе нельзя ошибаться. За тобой следят. Из такой ситуации почти невозможно выйти. Это как попасть под волну или в стиральную машину. Ты пытаешься выбраться, а тебя заталкивает обратно. Это тяжело», – признался гонщик «Индикара».

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