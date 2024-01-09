«Мерседес» показал все трофеи 2023-го: «W14 покинул чат»
«Мерседес» проводил болид сезона-2023 – W14.
Немецкая команда продемонстрировала все десять трофеев, завоеванных в прошлом году.
Льюис Хэмилтон шесть раз финишировал на подиуме, стал вторым в спринте в Остине и выиграл поул в Венгрии.
На счету Джорджа Расселла два призовых места.
«W14 покинул чат», – гласит подпись.
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