«Мерседес» показал все трофеи 2023-го: «W14 покинул чат»

Теги Гран-при США Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

«Мерседес» проводил болид сезона-2023 – W14.

Немецкая команда продемонстрировала все десять трофеев, завоеванных в прошлом году.

Льюис Хэмилтон шесть раз финишировал на подиуме, стал вторым в спринте в Остине и выиграл поул в Венгрии.

На счету Джорджа Расселла два призовых места.

«W14 покинул чат», – гласит подпись.

Дэвид Крофт: «Мерседес» не стал бы вторым без Хэмилтона и Расселла»

Кристиан Хорнер: «У Ферстаппена есть привилегии в «Ред Булл», как и у Хэмилтона в «Мерседесе»

Фото: соцсети команды «Мерседес»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хороший был болид. Вполне возможно, что Алонсо на этом Мерседесе стал бы чемпионом, как минимум несколько гонок бы он точно выиграл, но увы, в Мерседесе всего лишь Хамильтон, а не Алонсо.
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий