«Мерседес» показал все трофеи 2023-го: «W14 покинул чат»

«Мерседес» проводил болид сезона-2023 – W14.

Немецкая команда продемонстрировала все десять трофеев, завоеванных в прошлом году.

шесть раз финишировал на подиуме, стал вторым в спринте в Остине и выиграл поул в .

На счету два призовых места.

«W14 покинул чат», – гласит подпись.

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Фото: соцсети команды «Мерседес»