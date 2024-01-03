Дэвид Крофт: «Мерседес» не стал бы вторым без Хэмилтона и Расселла»

Крофт заявил, что «Мерседес» обязан второму месту в 2023-м сильным гонщикам.

Комментатор Дэвид Крофт предположил, что без Льюиса Хэмилтона и «Мерседес» не смог бы занять вторую позицию в Кубке конструкторов.

«Не знаю, чем «Мерседес» руководствовался перед началом сезона, однако что-то удержало его от абсолютно очевидного шага – отказа от первоначальной концепции. Команда вновь начала сезон с машиной, которая не соответствовала целям.

Надо отдать должное : он предпринял шаги, направленные на решение проблем. Теперь команда пошла в другом направлении.

Он переподписал обоих гонщиков – на мой взгляд, это огромный положительный итог года для «Мерседеса». Команда стала второй, но получилось бы это без такого сочетания гонщиков? Нет, я так не считаю», – сказал Крофт в подкасте Sky Sports.

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