Кристиан Хорнер: «У Ферстаппена есть привилегии в «Ред Булл», как и у Хэмилтона в «Мерседесе»

Хорнер сообщил о преференциях Ферстаппена и Хэмилтона в своих командах.

Руководитель « » подтвердил, что лидер чемпионов «Формулы-1» обладает особым статусом, и сослался на положение «самого успешного гонщика всех времен» в « ».

«Такое неизбежно в любом спорте, который я могу себе представить. Макс пришел к нам подростком, а теперь он чемпион мира. Считаю, то же самое с Льюисом Хэмилтоном. Он стал самым успешным гонщиком всех времен. У него больше влияния в команде в сравнении с напарником, поскольку его ценность для коллектива значительно выше.

Важно не выходить за рамки. Разумеется, у центрфорварда, у звездного игрока есть определенные привилегии, но он все равно является частью команды. Для примадонн места нет, иначе один человек становится важнее, чем вся команда.

Ты не можешь достичь своих целей без поддержки команды, без нужных инструментов. Надо соблюдать баланс: с уважением относиться к статусу спортсмена, но и работать сообща», – произнес менеджер в подкасте Secrets of Success.

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