Испанского мотогонщика реанимировали после серьезной аварии на «Дакаре»

Теги ралли-рейды ралли Дакар КТМ Авто

Карлес Фалькон попал в серьезную аварию на втором этапе «Дакара».

Испанский мотогонщик, управлявший «КТМ», стал участником инцидента за 15 километров до финиша этапа. Медицинская бригада оказала пилоту первую помощь, после чего перевезла его в больницу.

Гоночный директор «Дакара» Давид Кастера рассказал, что у гонщика не прощупывался пульс.

«Он упал в конце этапа. Когда мы прибыли с доктором, пульса не было, его реанимировали. Теперь у него есть пульс, давление стало лучше.

Он в более стабильном состоянии, мы его вернули, и это главное», – заявил Кастера, добавив, что пока невозможно утверждать, находится ли жизнь спортсмена в опасности.

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