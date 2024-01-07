Дакар-2024. Корнехо победил на 2-м этапе в зачете мотоциклов, Бранч сохранил лидерство в гонке

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В Саудовской Аравии проходит второй этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Хинакия – Давадми).

Гонщик «Хонды» Начо Корнехо быстрее всех преодолел спецучасток в зачете мотоциклов, лидером общего зачета остался Росс Бранч на «Хиро».

Ралли Дакар
7 января 2024 года
Этап 2
 
Мотоциклы
 
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 4:23.41
2. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «Хускварна») +6.35
3. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +6.48
4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +7.14
...6. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +7.53
7. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +8.16
...12. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +12.18
 
Положение после этапа 2
 
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 9:49.54
2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +2.30
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +6.50
4. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +15.31
...7. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +18.30
8. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +19.50
 

Соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2024. Де Мевиус выиграл 1-й этап у Сайнса-старшего, Аль-Аттия отстал на 25 минут, Бранч, ван Кастерен – лучшие в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2024»

 

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