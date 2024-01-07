Дакар-2024. Корнехо победил на 2-м этапе в зачете мотоциклов, Бранч сохранил лидерство в гонке

В Саудовской Аравии проходит второй этап ралли-рейда «Дакар-2024» (Аль-Хинакия – Давадми).

Гонщик «Хонды» Начо Корнехо быстрее всех преодолел спецучасток в зачете мотоциклов, лидером общего зачета остался Росс Бранч на «Хиро».

Ралли Дакар

7 января 2024 года

Этап 2

Мотоциклы

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») – 4:23.41

2. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «Хускварна») +6.35

3. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +6.48

4. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +7.14

...6. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +7.53

7. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +8.16

...12. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +12.18

Положение после этапа 2

1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 9:49.54

2. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +2.30

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +6.50

4. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +15.31

...7. Сэм Сандерленд (Великобритания, «Гасгас») +18.30

8. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +19.50

Соревнования в других классах продолжаются.

Дакар-2024. Де Мевиус выиграл 1-й этап у Сайнса-старшего, Аль-Аттия отстал на 25 минут, Бранч, ван Кастерен – лучшие в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2024»