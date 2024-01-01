Макс Ферстаппен: «Я больше всего запомню не безумную статистику, а командный дух и поддержку со всего света в 2023-м»

Теги Гран-при Бельгии Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Сузука Спа-Франкоршам Ред Булл Ринг Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен поблагодарил фанатов в новогоднем послании.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что самым запоминающимся в 2023 году стала беспрецедентная поддержка со стороны поклонников.

«Конечно, сезон получился потрясающим. Выиграть 21 гонку из 22 – фантастическое достижение для всей команды, мои 19 побед – нечто просто невероятное.

Безумная статистика, но больше всего я запомню в этом году командный дух и потрясающую поддержку, которую я получил со всего света.

Хорошая атмосфера в команде играет колоссальную роль, как и тот факт, что все каждый день трудятся, выкладываются, получают удовольствие – это очень приятно видеть. Поддержка со стороны фанатов также была прекрасной. В таких местах как «Ред Булл Ринг», Спа и Сузука это нечто не от мира сего. Страсть по отношению к команде и поддержка того, что делаю я, были фантастическими. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех – для меня и каждого в команде это имеет огромное значение.

Впереди довольно короткая зима – чуть более 60 дней до предсезонных тестов – так что очень важно провести время с семьей и друзьями, после чего мы постараемся выступить еще лучше, чем в этом году», – говорится в обращении трехкратного чемпиона «Формулы-1».

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