Тото Вольфф: «Организаторы разберутся, починят крышки люков, и завтра утром об этом никто и не вспомнит»

Вольфф выступил в защиту организаторов Гран-при Лас-Вегаса.

По словам исполнительного директора « », инцидент с оторвавшейся крышкой люка является просто неудачным стечением обстоятельств и несчастным случаем.

И что в контексте случившегося говорить о том, что данный инцидент бросает тень на имидж «Формулы-1» просто глупо.

«Сейчас лишь вечер четверга, и да, в первой практике что-то пошло не так. Но речь совсем не обязательно должна идти о каком-то дефекте. Организаторы разберутся, починят крышки люков, и завтра утром об этом никто и не вспомнит. Кто вообще задал этот вопрос? Это же просто смешно. Как вы вообще себе это представляете? Организация, которая старается задавать новые стандарты в «Формуле-1», дискредитирует себя инцидентом из-за оторванной крышки люка? Это же смешно.

Более того, подобные вещи случались и в прошлом. Проявите хоть немного уважения к организации, которая помогла этому спорту вырасти, как никогда ранее. В «Либерти» просто отлично поработали. И не стоит жаловаться из-за одной оторванной крышки люка.

Конечно, я сочувствую «Феррари», и . У них сломался болид и инцидент и правда нес в себе потенциальную опасность, так что нам нужно все проанализировать и не допустить повторения подобных вещей в будущем. Но говорить о том, что случившееся стало пятном на имидже «Формулы-1» и делать это в четверг вечером…тренировки в Европе все равно никто не смотрит», – рассказал .

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса