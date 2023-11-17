Тото Вольфф: «Организаторы разберутся, починят крышки люков, и завтра утром об этом никто и не вспомнит»

Теги происшествия ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Фредерик Вассер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Вольфф выступил в защиту организаторов Гран-при Лас-Вегаса.

По словам исполнительного директора «Мерседеса», инцидент с оторвавшейся крышкой люка является просто неудачным стечением обстоятельств и несчастным случаем.

И что в контексте случившегося говорить о том, что данный инцидент бросает тень на имидж «Формулы-1» просто глупо.

«Сейчас лишь вечер четверга, и да, в первой практике что-то пошло не так. Но речь совсем не обязательно должна идти о каком-то дефекте. Организаторы разберутся, починят крышки люков, и завтра утром об этом никто и не вспомнит. Кто вообще задал этот вопрос? Это же просто смешно. Как вы вообще себе это представляете? Организация, которая старается задавать новые стандарты в «Формуле-1», дискредитирует себя инцидентом из-за оторванной крышки люка? Это же смешно.

Более того, подобные вещи случались и в прошлом. Проявите хоть немного уважения к организации, которая помогла этому спорту вырасти, как никогда ранее. В «Либерти» просто отлично поработали. И не стоит жаловаться из-за одной оторванной крышки люка.

Конечно, я сочувствую «Феррари», Карлосу Сайнсу и Фредерику Вассеру. У них сломался болид и инцидент и правда нес в себе потенциальную опасность, так что нам нужно все проанализировать и не допустить повторения подобных вещей в будущем. Но говорить о том, что случившееся стало пятном на имидже «Формулы-1» и делать это в четверг вечером…тренировки в Европе все равно никто не смотрит», – рассказал Вольфф.

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

16 комментариев

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LuckyJack
Жаль на месте Сайнса был не Джордж или Левис, ведь тогда это жалкое подлизывание от Тото вряд ли можно было почитать
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Alesha_451
Если бы пробило болид Мерса и поранило пилота также крыл бы эту клоунскую контору, Тотоха?
+14
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Veneno
чего только не скажешь за деньги, лол
+8
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+6
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Сергей Евсеев
Википедию никто не читает. Тренировки никто не смотрит.
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Миляуша Хусаинова
Тото ещё не вечер, посмотрим, что ещё может произойти. Интересно, что скажет если с мерсами что-то подобное произойдёт
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владимир семенов
Если бы в такую случайность угодил его кумир с пирсингои, то Тото изошелся бы на говно, впрочем ещё не вечер, не удивлюсь если мерс выразит недовольство, тем, что Феррари разрешили заменить силовую установку и КПП без штрафа. А так, конечно театр абсурда, столько пафоса и понтов и так жидко обделаться. Впрочем для них не в первой, в прошлый период интереса к проведению гп в сша тоже на одном из гп асфальт вылетал из под болидов, только в первую турбоэру., можно сказать традиция
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Minuvert
Сайнс подумает приснилось
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Grigpar
Ага. А то, что фактически идет срыв процедуры спортивного мероприятия никто и не заметит по мнению Вольфа.
Такое ощущение, что с практиками на сегодня уже может и покончено.
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Дмитрий Борисов
Скажи это механикам Феррари, собирающим сейчас машину Сайнца
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владимир семенов
Кстати есть ещё один нюанс, а как быть с потолком расходов на сезон, повторится история 21 , ведь на восстановления машины нужны деньги, а потом тот же Вольф будет громче всех кричать, что Феррари нарушила правила и превысили лимит?
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Розарио Агро
Окон подумает что уделал Алонсо
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Denis Fomin
Проплаченый тотошка
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nightingale46
Посмотреть на него как он голосил бы, если на месте сайнса оказался его гонщик! Так то мерсу только в плюс, что феррари лишились практики и понесли технический ущерб - мотору пришел конец, а значит надо на требовательную к двигателю трассу ставить старый или получать штраф! Это трасса больше подходит феррари, поэтому проблему тут очень выгодны мерседесу .. но это формула -1, где лицемерие везде.
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Евгений Потапенко
Пустяки, дело то житейское, это же не Мерседес с Люськом развалился,, завтра никто и не вспомнит...
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Luca di Montezemolo
Ответ Дмитрий Борисов
Скажи это механикам Феррари, собирающим сейчас машину Сайнца
Пусть механики или Вассер и скажут, язык в задницу засунут, о нынешней ф1 ничего плохого сказать нельзя, а то имидж серии пострадает.
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