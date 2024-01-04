Юниор «Феррари» Бермэн: «Я буду готов к «Ф-1» в 2025-м, если позовут»

Бермэн уверен, что справился бы с переходом в «Формулу-1» в 2025 году.

В этом сезоне Оливер Бермэн продолжит выступать в «Формуле-2», где занял шестое место в 2023-м. На счету 18-летнего юниора « » титулы в немецкой и итальянской «Формулах-4» в 2021-м и третья позиция в «Формуле-3» годом позже.

Британец, который провел две практики за « » в прошлом сезоне, заявил, что готов перейти в «Ф-1» через год, если предоставится возможность.

«Я знаю, что был бы готов. Я знаю, чего это стоит, но, конечно, подготовка будет иметь большое значение, и, прежде всего, я должен здорово выступить в «Ф-2» – это первый шаг. Но я не сомневаюсь, что буду готов, если позовут.

В «Ф-1» придется сражаться с ребятами, на счету которых много гонок, и новичком быть тяжело. Мы об этом думали, и будет важно по-настоящему подготовиться к старту кампании в «Ф-1». Надеюсь, получится провести больше первых практик, а также частных тестов. Я никак на это не влияю, но в идеальном мире так бы выглядела подготовка к сезону в «Ф-1», – сказал Оливер.

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