Бермэн, Корреа и Версхор продолжат выступать в «Ф-2» в 2024 году

Теги переходы Феррари Мерседес Формула-2 ДАМС Трайдент Према Рихард Версхор Хуан-Мануэль Корреа Оливер Бермэн Авто

Юниор «Феррари» Оливер Бермэн сохранил место в «Преме» в «Формуле-2».

18-летний британец финишировал шестым в чемпионате в 2023 году, следующий сезон станет для пилота вторым в данной категории. Напарником Бермэна будет гонщик программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Также продолжат выступать в «Ф-2» Хуан-Мануэль Корреа и Рихард Версхор. Корреа станет партнером Джека Кроуфорда в «ДАМС», Версхор будет представлять «Трайдент».

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