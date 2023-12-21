Бермэн, Корреа и Версхор продолжат выступать в «Ф-2» в 2024 году
Юниор «Феррари» Оливер Бермэн сохранил место в «Преме» в «Формуле-2».
18-летний британец финишировал шестым в чемпионате в 2023 году, следующий сезон станет для пилота вторым в данной категории. Напарником Бермэна будет гонщик программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
Также продолжат выступать в «Ф-2» Хуан-Мануэль Корреа и Рихард Версхор. Корреа станет партнером Джека Кроуфорда в «ДАМС», Версхор будет представлять «Трайдент».
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