Журналист Тремейн: «У Пиастри компьютерный ум, как у Проста и Лауды. Сезон-2023 напомнил дебют Алена в «Ф-1»

Известный обозреватель Тремейн сравнил Пиастри с легендами «Формулы-1».

Журналист официального сайта «Ф-1» Дэвид Тремейн проанализировал дебютный сезон пилота « » и пришел к выводу, что австралиец обладает качествами, которые выделяли многократных чемпионов мира и Ники Лауду.

«Если бы меня спросили, какого гонщика Оскар напоминает мне больше всего, я бы обратился к Алену Просту, его дебютному сезону-1980. Когда Ален пришел в «Ф-1» – конечно, с «Маклареном» – то сразу же показал скорость (хоть и потерял время из-за ранней травмы) и способность переквалифицировать опытного напарника Джона Уотсона (а он точно был не промах) на десяти из первых 14 этапов.

Мы все считали Алена, как и Ники Лауду, людьми-компьютерами, которые все запоминали и ничего не забывали – хотя на старте их карьер случались и юношеские эксцессы.

У Оскара схожий компьютерный ум, но его дополняет чуть ли не противоестественное спокойствие, и пока он таких эксцессов избегал. Это произвело на меня огромное впечатление. Похоже, он обладает сильной способностью к самоконтролю. И, пока вы не возразили, я считаю, что в инциденте с в Спа ответственность распределилась 50 на 50. Невозможно стартовать так, как это удалось Оскару, и не бороться за внутреннюю траекторию в первом повороте.

Не сомневаюсь, что в следующем году его имя станет звучать громче. В какие-то моменты было ясно, что его гоночная скорость не соответствует скорости Ландо [ ], хотя в квалификациях они выступали на равных. В Японии [Пиастри] финишировал в 17,107 секунды от напарника, однако уже в Катаре стало очевидно, что он многому научился благодаря этому эпизоду и применил знания на практике. Во-первых, он завоевал поул к спринту и в самом спринте опередил Макса [Ферстаппена] почти на две секунды, а в Гран-при быстро переместился с шестого места на решетке на второе и остался впереди Ландо», – написал в своей колонке Тремейн.

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