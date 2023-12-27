Технический директор «Заубера»: «Пелотон «Ф-1» невероятно плотный, а несколько лет назад разница бросалась в глаза»

Ки проанализировал плотнейший пелотон «Формулы-1».

Технический директор « » считает, что чрезвычайное сближение соперников в «Ф-1» осталось незамеченным фанатами. По словам специалиста, расклады вселяют оптимизм в команду, которая выступала как «Альфа Ромео» до конца сезона-2023, а с 2026-го станет заводским коллективом « ».

«Решетка необычайно плотная. Если не следить за показателями, со стороны это неочевидно, потому что расклады все еще остаются похожими. Но если посмотреть на времена на круге, пелотон разделяют 1,5 процента – это означает, что все мы показываем 98,5 процента скорости лидера. А порой разрывы даже меньше.

Не хочу повторяться, однако сравните, скажем, нас с « » или «Ред Булл»: разница в нескольких поворотах, немного отличаются торможения или что-то в таком духе. Различия не такие огромные, какие были раньше между восьмой-девятой и первой-второй позициями. Несколько лет назад разница бросалась в глаза, сейчас же пелотон невероятно плотный.

Так что открываются большие возможности, если правильно действовать как на трассе, так и на базе, принимая решения по развитию машины. Все в одной лодке. Нет никаких причин считать, что мы застряли на своей позиции – безусловно, можно продвинуться вперед. Вся эта группа – где-то с пятого-шестого места до десятого – необычайно плотная, и есть все основания полагать, что мы можем добиться прогресса», – подчеркнул Ки.

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