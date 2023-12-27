Технический директор «Заубера»: «Пелотон «Ф-1» невероятно плотный, а несколько лет назад разница бросалась в глаза»
Ки проанализировал плотнейший пелотон «Формулы-1».
Технический директор «Заубера» Джеймс Ки считает, что чрезвычайное сближение соперников в «Ф-1» осталось незамеченным фанатами. По словам специалиста, расклады вселяют оптимизм в команду, которая выступала как «Альфа Ромео» до конца сезона-2023, а с 2026-го станет заводским коллективом «Ауди».
«Решетка необычайно плотная. Если не следить за показателями, со стороны это неочевидно, потому что расклады все еще остаются похожими. Но если посмотреть на времена на круге, пелотон разделяют 1,5 процента – это означает, что все мы показываем 98,5 процента скорости лидера. А порой разрывы даже меньше.
Не хочу повторяться, однако сравните, скажем, нас с «Мерседесом» или «Ред Булл»: разница в нескольких поворотах, немного отличаются торможения или что-то в таком духе. Различия не такие огромные, какие были раньше между восьмой-девятой и первой-второй позициями. Несколько лет назад разница бросалась в глаза, сейчас же пелотон невероятно плотный.
Так что открываются большие возможности, если правильно действовать как на трассе, так и на базе, принимая решения по развитию машины. Все в одной лодке. Нет никаких причин считать, что мы застряли на своей позиции – безусловно, можно продвинуться вперед. Вся эта группа – где-то с пятого-шестого места до десятого – необычайно плотная, и есть все основания полагать, что мы можем добиться прогресса», – подчеркнул Ки.
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