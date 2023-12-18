«Сезон-2024 будет фантастическим для «Ф-1». Директор «Астон Мартин» по производительности о сближении команд
«Формулу-1» ждет захватывающий сезон-2024, считают в «Астон Мартин».
Директор «Астон Мартин» по производительности Том Маккаллоу отметил, что надежду дает сближение команд, и привел в пример квалификацию к Гран-при Абу-Даби – заключительной гонке 2023 года.
«Если посмотреть на то, что в топ-10 оказались восемь команд, насколько плотной вышла квалификация, это феноменально, не так ли? Это демонстрирует, что при стабильном регламенте есть элемент сближения.
Некоторые коллективы очень хорошо развивались в нынешнем году, но, полагаю, они первыми признают, что плохо стартовали. Так что, считаю, следующий сезон будет фантастическим для нашего спорта. Важную роль будет играть работа команд в гонках, и я не думаю, что разрывы окажутся огромными», – заявил специалист.
Маккаллоу прокомментировал и прогресс своей команды в 2023 году:
«Разумеется, тот факт, что в прошлом сезоне мы были не так сильны, помог совершить большой скачок. Если мы сейчас покажем такой же прогресс, то окажемся далеко впереди «Ред Булл», но этого не будет.
Мы развивали машину по ходу прошлого сезона, и, если сравнивать с концом 2022 года, скачок уже не столь большой».
Лоренс Стролл: «Я никуда не ухожу из «Астон Мартин», точно не в ближайшие 10 лет»
Фернандо Алонсо: «Меня удивил уровень решимости и мотивации Стролла»