«Сезон-2024 будет фантастическим для «Ф-1». Директор «Астон Мартин» по производительности о сближении команд

«Формулу-1» ждет захватывающий сезон-2024, считают в «Астон Мартин».

Директор «Астон Мартин» по производительности Том Маккаллоу отметил, что надежду дает сближение команд, и привел в пример квалификацию к -Даби – заключительной гонке 2023 года.

«Если посмотреть на то, что в топ-10 оказались восемь команд, насколько плотной вышла квалификация, это феноменально, не так ли? Это демонстрирует, что при стабильном регламенте есть элемент сближения.

Некоторые коллективы очень хорошо развивались в нынешнем году, но, полагаю, они первыми признают, что плохо стартовали. Так что, считаю, следующий сезон будет фантастическим для нашего спорта. Важную роль будет играть работа команд в гонках, и я не думаю, что разрывы окажутся огромными», – заявил специалист.

Маккаллоу прокомментировал и прогресс своей команды в 2023 году:

«Разумеется, тот факт, что в прошлом сезоне мы были не так сильны, помог совершить большой скачок. Если мы сейчас покажем такой же прогресс, то окажемся далеко впереди « », но этого не будет.

Мы развивали машину по ходу прошлого сезона, и, если сравнивать с концом 2022 года, скачок уже не столь большой».

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