Макс Ферстаппен: «Соперники не тупые и приблизятся к «Ред Булл» в 2024-м»

Ферстаппен ожидает напряженный сезон-2024 «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» уверен, что повторить успех 2023 года, когда нидерландец одержал 19 побед, а его команда – 21, практически невозможно. Макс не стал предсказывать, какой коллектив станет главной угрозой для «Ред Булл», но посчитал сближение пелотона неизбежным при стабильном регламенте.

«Другие команды улучшат свои болиды и приблизятся. Я не считаю реалистичным повторение такого количества побед. Но все в порядке. То, что мы уже провели подобный сезон – безумие.

Соперники не тупые. Все они делают выводы. Разумеется, чем дольше регламент остается неизменным, тем плотнее пелотон, потому что команды начинают понимать, в каком направлении развиваться.

К счастью, мы очень здорово стартовали с этими правилами, но, безусловно, я ожидаю, что в следующем году остальные коллективы сделают шаг вперед по отношению к нам. Не знаю, какая именно команда, поскольку у всех, кроме нас, были взлеты и падения. Так что не знаю, какой коллектив сделает самый большой скачок. Конечно, надеюсь, они останутся позади, но увидим в Бахрейне», – заявил трехкратный чемпион мира.

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