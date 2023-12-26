Берни Экклстоун о роли Шумахера в «Феррари»: «Что бы ни говорил Михаэль, Тодт этому следовал»

Экклстоун рассказал о роли Шумахера как реального босса чемпионской «Феррари».

По словам бывшего руководителя «Формулы-1» , формальный начальник в « » слушал указания гонщика.

«Однажды я спросил у него, кто на самом деле руководит командой. Он ответил: «Я». И у него хорошо получалось. Ему удавалось выжимать из сотрудников максимум. Он заслужил уважение людей, и к нему прислушивались. Когда он что-то предлагал, в команде понимали, что он прав. Что бы ни говорил Михаэль, Тодт этому следовал.

Разумеется, Михаэль выиграл от выступлений в «Формуле-1», но и « » выиграла от его участия. Есть множество гонщиков, которые просто исчезают, и о них никто не помнит. С Шуми все иначе, конечно. Как и Льюис Хэмилтон сегодня, он олицетворяет собственный бренд.

Михаэль никогда не думал о компромиссах. Если он был убежден в чем-то, то шел к этому. [В жизни] он был вполне обычным, приятным парнем», – сказал 93-летний британец в интервью DPA.

Берни также поделился мыслями об инциденте в конце декабря 2013 года, когда Михаэль получил тяжелую травму головы:

«В тот момент никто точно не знал, что произошло, какими будут последствия. Лишь спустя долгое время люди осознали, что случилось.

Я по нему скучаю. Он звезда, и его всегда будут помнить как звезду».

Берни Экклстоун: «Надеюсь, Шумахеру дадут шанс в «Ф-1». Мику стоит забыть фамилию и развиваться как личность»

Себастьян Феттель: «Шумахер – уже не такое имя нарицательное, как в мое время. В будущем на устах будет не Месси, а Холанд, наверное»