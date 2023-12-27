Чемпион мира по картингу Куцков подался на сербскую лицензию: «Выступать в «Ф-4» под флагом Сербии – большая честь. Хочу однажды попасть в «Ф-1»

Куцков планирует выступать под флагом Сербии в «формулах».

15-летний Кирилл Куцков – первый в истории представитель России, ставший чемпионом мира по картингу в классе OK. В конце 2023 года пилот дебютировал в «Формуле-4».

Кирилл, родившийся в Москве, последние три года живет в Белграде и уже подал документы на получение сербской гоночной лицензии.

«Я хочу выступать в «Формуле-4» в 2024 году под сербским флагом, но мы пока не получили лицензию. Надеюсь, вопрос скоро решится. Я живу в Белграде, хожу здесь в школу. Я уезжаю из города на соревнования и возвращаюсь в Сербию с трофеями.

После выигранного титула Зоран Гайич, министр спорта Сербии, позвонил и поздравил нас. Мы также поговорили о выступлениях под сербским флагом в «Формуле-4». Для меня это стало бы большой честью.

Министр Гайич пожелал мне побед в новой категории. Хочется, чтобы так и сложилось, и я понимаю, что это повлияет на развитие автоспорта в Сербии. Конкуренция [в «Ф-4»] невероятно серьезная, но моя цель – побеждать, как было в картинге.

Я хочу однажды попасть в «Формулу-1» и верю, что могу добиться успехов под сербским флагом», – сообщил Куцков.

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