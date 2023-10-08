Кирилл Куцков выиграл чемпионат мира по картингу

Россиянин Кирилл Куцков стал чемпионом мира по картингу.

Куцков стал первым в истории представителем России, сумевшем выиграть мировое первенство по картингу в классе OK.

Куцков выиграл финальный этап сезона, проходивший в итальянской Франчакорте. Одержать победу Куцков сумел, несмотря на старт с 13-й позиции. Заезд, длившийся 24 круга, прерывался красными флагами из-за нескольких аварий.

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