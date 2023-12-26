Автодром «Игора Драйв» – это жемчужина «Серебряного ожерелья»

Перспективы развития автоспорта на примере уникального спортивного комплекса «Игора Драйв» обсудили на выставке «Россия» на ВДНХ. Панельная дискуссия на тему: «Мультиплатформенность и многозадачность: секрет успеха автодрома «Игора Драйв» прошла в рамках Дня Ленинградской области. Открыл мероприятие Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

Участниками дискуссии стали: Роман Русинов, создатель бренда Rossa, чемпион мира, Европы и Азии по гонкам на выносливость; Стас Асафьев, автомобильный блогер, создатель школы контраварийного вождения «Ра-та-та»; Владимир Чернышов, представитель Bauman Racing Team, участника «Формулы Студент; Антон Лаврентьев, телеведущий, актер, музыкант, поэт, певец и участник «Драйв шоу»; Алексей Титов, генеральный директор автодрома «Игора Драйв»

Многофункциональность – ключевой фактор, который качественно отличает «Игора Драйв» от всех других автоспортивных центров в стране. На территории комплекса расположены более 10 трасс и площадок, которые позволяют проводить разного уровня соревнования и мероприятия для самой широкой аудитории. Чтобы воспользоваться услугами комплекса, даже не нужно иметь прав или автомобиля. Это единственный автодром, который зимой позволяет кататься и проводить соревнования по беговым лыжам на гоночной трассе. Летом трасса открыта для велосипедистов, роллеров, бегунов.

«Наша главная задача – эту многофункциональность развивать и правильно использовать. Только за три с половиной месяца летнего сезона у нас прошло 84 мероприятия разного уровня. Отдельно хочу выделить региональные соревнования по дрифту, по мотокроссу и по ралли-кроссу, которые позволяют работать с любителями. Это та самая входная точка в автоспорт, которая помогает любителям приблизиться к профессиональному уровню. «Игора Драйв» позволяет развлекаться даже тем, кто далек от автоспорта. У нас есть очень хороший Автомузей, у нас проходит «Драйв шоу». Это все позволяет работать с максимально широкой аудиторией, развивать в людях не только интерес к автомобилям, но и автоспорту. Есть большая разница между людьми, которым нравятся автомобили, и теми, кто заинтересован в автоспорте. Наша задача – эту разницу сокращать», – отметил Алексей Титов, генеральный директор автодрома «Игора Драйв».

Роман Русинов неоднократно принимал участие в гонках на «Игора Драйв» и одержал победу в абсолютном зачете в 4-часовом марафоне в 2022 году в экипаже с Даниилом Квятом. Русинов сравнил уровень развития автоспорта за рубежом и в России. В настоящий момент в России есть профессиональные гоночные команды с большим опытом, гоночные серии с высоким уровнем конкуренции, гоночные автомобили топовых категорий GT и спортпрототипы, а также автодромы мирового уровня.

«Игора Драйв» и гоночная трасса сейчас являются лучшими даже не в России, а в мире. Для нас участие в соревнованиях на таком автодроме – это большая честь», – отметил Роман Русинов, чемпион мира и Европы по гонкам на выносливость, создатель автомобильного бренда ROSSA.

Для того чтобы российский автоспорт продолжил развиваться, ему нужны инвестиции, в том числе и в людей. Примером подобных инвестиций в человеческий капитал стала совместная образовательная программа команды G-Drive Racing и Московского политехнического университета, участники которой получили возможность пройти практику в команде во время гонок, а несколько выпускников уже стали полноценными сотрудниками коллектива.

Для привлечения инвестиций в автоспорт, по словам Русинова, необходима его популяризация, потому что он все еще остается малопонятным и неизвестным для широкой аудитории. Чтобы добиться этого, нужно проводить больше мероприятий для всей семьи, которые познакомят с автогонками в удобном формате. Ярким примером такого мероприятия стал «GARAGE FEST Игора Драйв». В этом году он собрал более 30 тысяч посетителей, из которых многие впервые посетили автоспортивный фестиваль. Примечательно, что больше половины гостей фестиваля были девушки, что также не характерно для автоспортивного мероприятия и говорит о том, что «Игора Драйв» успешно справляется с задачей по расширению своей аудитории.

Помимо доступности инфраструктуры не менее важным в развитии отечественного автоспорта участники дискуссии считают популяризацию автомобильной культуры. На это, в частности, обратил внимание Стас Асафьев, автомобильный блогер, создатель школы контраварийного вождения «Ра-та-та». Стас Асафьев в 2022 году выступил спикером в рамках Лектория фестиваля «Автокультура» на Garage Fest. Он отметил высокий уровень организации автоспортивных мероприятий в России, а главным недостатком назвал низкий уровень информированности аудитории о том, что в России вообще есть автоспорт. При этом интерес к автомобилям в целом остается на высоком уровне. Поэтому Асафьев верит, что этот интерес можно перенести и на автоспорт.

Образовательная составляющая является неотъемлемой частью работы автодрома. Здесь проходят занятия по контраварийному вождению, где участники могут освоить новую технику управления автомобилем. Работает школа картинга для взрослых и детей. Есть отдельная программа по обучению управлением картом совсем маленьких детей, от 3-5 лет, в категории «Миктор 4Т». Проводятся спортивные мероприятия для автолюбителей, которые также позволяют участникам повысить водительское мастерство.

В зимние месяцы продолжат работать многие площадки: Центр Контраварийной Подготовки, Автомузей, трасса для мотокросса и Картинг Центр. Кроме того, пройдет зимний Кубок по дрифту Igora Drive Ice Drift 2024 и зимний Кубок по картингу.