Эдриан Ньюи: «Поражение на Гран-при Сингапура было для «Ред Булл» очень полезным»

В «Ред Булл» не ожидали настолько успешного сезона-2023.

По словам главы конструкторского бюро « » , в начале чемпионата в команде и подумать не могли о том, что окажутся настолько быстрее конкурентов.

При этом Ньюи отметил как самую полезную гонку, которая дала «Ред Булл» понять, что команде нельзя останавливаться на достигнутом.

«Перед началом сезона мы полагали, что нам будет очень тяжело. И того, как в итоге сложился чемпионат, никто из нас не ожидал.

При этом забавно то, что уже участвуя в сезоне ты не думаешь о таких вещах, ты просто поглощен работой. Ты стремишься идти вперед и не задумываешься о происходящем.

Я также могу сказать, что никогда не чувствую себя в полной мере удовлетворенным. Да, у нас был фантастический сезон, со сломанными границами возможного, рекордами и все такое. Но реальность такова, что в болиде все равно есть области, в которых мы, как нам кажется, еще способны прибавить.

Так что нам самом деле ты в такой ситуации не думаешь об успехе. Ты сосредоточен на мысли: «Каковы наши слабые стороны? И как мы можем улучшить ситуацию?»

Вот почему мы не смогли выиграть в Сингапуре. И это поражение оказалось для «Ред Булл» очень полезным, потому что, честно говоря, там мы проявили себя не лучшим образом, обнажив некоторые слабые места нашей машины.

Так что думать нужно о другом: «Как я могу улучшить ситуацию? Как я могу устранить эту проблему к следующему сезону?» И просто двигаться вперед», – рассказал Ньюи.

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