Эдриан Ньюи: «Поражение на Гран-при Сингапура было для «Ред Булл» очень полезным»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Авто

В «Ред Булл» не ожидали настолько успешного сезона-2023.

По словам главы конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриана Ньюи, в начале чемпионата в команде и подумать не могли о том, что окажутся настолько быстрее конкурентов.

При этом Ньюи отметил Гран-при Сингапура как самую полезную гонку, которая дала «Ред Булл» понять, что команде нельзя останавливаться на достигнутом.

«Перед началом сезона мы полагали, что нам будет очень тяжело. И того, как в итоге сложился чемпионат, никто из нас не ожидал.

При этом забавно то, что уже участвуя в сезоне ты не думаешь о таких вещах, ты просто поглощен работой. Ты стремишься идти вперед и не задумываешься о происходящем.

Я также могу сказать, что никогда не чувствую себя в полной мере удовлетворенным. Да, у нас был фантастический сезон, со сломанными границами возможного, рекордами и все такое. Но реальность такова, что в болиде все равно есть области, в которых мы, как нам кажется, еще способны прибавить.

Так что нам самом деле ты в такой ситуации не думаешь об успехе. Ты сосредоточен на мысли: «Каковы наши слабые стороны? И как мы можем улучшить ситуацию?»

Вот почему мы не смогли выиграть в Сингапуре. И это поражение оказалось для «Ред Булл» очень полезным, потому что, честно говоря, там мы проявили себя не лучшим образом, обнажив некоторые слабые места нашей машины.

Так что думать нужно о другом: «Как я могу улучшить ситуацию? Как я могу устранить эту проблему к следующему сезону?» И просто двигаться вперед», – рассказал Ньюи.

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