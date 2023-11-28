Звезды «Ф-3» Бортолето и Марти перешли в «Ф-2», 4 команды определились с составами на сезон-2024

Чемпион «Формулы-3» Габриэль Бортолето продолжит карьеру в «Формуле-2».

«Виртуози» объявила, что 19-летний бразилец будет выступать в паре с Кушом Маини в 2024 году.

Пепе Марти – один из пилотов, претендовавших на титул «Ф-3» и завоевавший три победы в 2023-м – также продвинулся во вторую «формулу», где будет гоняться за « » вместе с Исаком Хаджаром.

Состав объявил и « »: к Зейну Мэлоуни присоединился чемпион «Супер-Формулы» Ритомо Мията.

Ранее с парой пилотов определился «МП Моторспорт» (Деннис Хаугер и Франко Колапинто). Также известно, что юниор « » Андреа Кими Антонелли, не выступавший в «Ф-3», дебютирует в «Ф-2» за «Прему», а цвета «АРТ» будет защищать вице-чемпион «Ф-3» Зак О’Салливан.

Пуршер стал чемпионом «Формулы-2»