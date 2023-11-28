Звезды «Ф-3» Бортолето и Марти перешли в «Ф-2», 4 команды определились с составами на сезон-2024
Чемпион «Формулы-3» Габриэль Бортолето продолжит карьеру в «Формуле-2».
«Виртуози» объявила, что 19-летний бразилец будет выступать в паре с Кушом Маини в 2024 году.
Пепе Марти – один из пилотов, претендовавших на титул «Ф-3» и завоевавший три победы в 2023-м – также продвинулся во вторую «формулу», где будет гоняться за «Кампос» вместе с Исаком Хаджаром.
Состав объявил и «Карлин»: к Зейну Мэлоуни присоединился чемпион «Супер-Формулы» Ритомо Мията.
Ранее с парой пилотов определился «МП Моторспорт» (Деннис Хаугер и Франко Колапинто). Также известно, что юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, не выступавший в «Ф-3», дебютирует в «Ф-2» за «Прему», а цвета «АРТ» будет защищать вице-чемпион «Ф-3» Зак О’Салливан.
1 комментарий