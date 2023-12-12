Чемпион «Ф-2» Пуршер перешел в «Супер-Формулу»

Тео Пуршер продолжит карьеру в «Супер-Формуле».

В 2023 году французский пилот стал чемпионом «Формулы-2» после трех полноценных сезонов.

На прошлой неделе 20-летний гонщик программы « » провел тесты болида «Тойоты» в составе команды «Импул», за которую и будет выступать в 2024 году.

Вместе с Тео из «Ф-2» в японскую серию отправился Аюму Иваса, в обратном направлении проследовал чемпион «Супер-Формулы» Ритомо Мията.

Чемпион «Супер-Формулы» проведет сезон-2024 в «Ф-2»

Тео Пуршер: «Я третий подряд чемпион «Ф-2», которого не повышают до «Ф-1». Другович тоже заслуживает место»