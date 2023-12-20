Фредерик Вассер об «Андретти»: «Если мы хотим добиться успеха в США, то это скорее вопрос привлечения в «Ф-1» лучших американских гонщиков, нежели американской команды»

Вассер высказался о возможном приходе «Андретти» в «Ф-1».

В данный момент заявка американской команды рассматривается руководством чемпионата – ранее она была успешно одобрена .

При этом многие высказываются против расширения числа участников, учитывая то, что это может привести к снижению потенциальных доходов действующих команд.

По мнению руководителя « » , с точки зрения популяризации «Формулы-1» чемпионату важнее будет получить конкурентоспособного гонщика из США, а не американскую команду.

«На бумаге место (в паддоке для еще одной команды) есть всегда. За исключением этапов в Монако и Зандворте. Но это уже другая история. Если одиннадцатая команда привнесет что-то важное и повысить ценность «Ф-1», место для нее всегда найдется.

Мы говорили о вопросе освещения гонок в стране, которую представляет команда, но на мой взгляд это неправильный подход. На самом же деле «Формула-1» успешна в тех странах, где есть успешные гонщики.

Посмотрите, что происходит прямо сейчас: на сегодня почти что наибольшего успеха « » добилась в Нидерландах – потому что у них есть Макс Ферстаппен. Так что это в большей степени вопрос того, какую страну представляет гонщик, чем национальная принадлежность команды. Ведь у нас уже есть американская команда – это «Хаас».

Если мы говорим об « », то присоединившись к «Ф-1» у них будет точно такая же система, как у «Хааса». Если же мы хотим добиться больших успехов в США, то это скорее вопрос привлечения в «Ф-1» лучших американских гонщиков, нежели американской команды», – рассказал Вассер.

«Ф-1» не пускает пафосную американскую команду – не только из-за денег. Она и правда не добавит ценности