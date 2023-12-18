Фредерик Вассер: «Любой руководитель команды «Ф-1» скажет вам, что было бы рад заполучить Ферстаппена»
Вассер был бы рад видеть в «Феррари» Ферстаппена.
По словам руководителя Скудерии, с его стороны было бы глупо отвергать кандидатуру сильнейшего гонщика «Формулы-1» в данный момент.
При этом Вассер отметил, что не видит никакого смысла в подобных дискуссиях, и что заполучить Ферстаппена хочет абсолютно каждая команда в «Ф-1».
«Думаю, если вы зададите такой вопрос руководителю любой из десяти команд «Ф-1», все они скажут, что были бы рады заполучить Ферстаппена в свою команду.
У Макса есть контракт с «Ред Булл» до 2028 года. Нам же нужно сосредоточиться на себе и заниматься решением своих задач – думать о тех, кто уже выступает в нашей команде. Не только о гонщиках, а вообще о команде в целом. Так что на данный момент мы не видим смысла это обсуждать. С другой стороны – никогда не говори никогда», – рассказал Вассер.
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