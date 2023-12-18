Фернандо Алонсо: «Меня удивил уровень решимости и мотивации Стролла»

Алонсо высоко оценил целеустремленность нового напарника Стролла.

С 2023 года выступает за «Астон Мартин» в паре с . Двукратному чемпиону «Формулы-1» удалось заработать восемь подиумов и 206 очков против нуля кубков и 74 баллов у канадца.

«На мой взгляд, у нас уникальные отношения – они отличаются от того, что я видел в любой другой команде, где выступал. Мы много разговариваем, каждую неделю контактируем по телефону, на базе, на гонках и стараемся сделать все возможное, чтобы двигаться в одном направлении.

Поведение машины менялось, и он просто испытывал чуть больше проблем, чем я. Затем мы поменяли кое-какие вещи в машине, и он вернулся к топ-форме.

Его целеустремленность и мотивация в моменты взлетов и падений впечатлила – скажем, то, как он пилотировал со сломанной рукой в начале сезона. Он был полон решимости наладить ситуацию, и в итоге это удалось после – в и Лас-Вегасе. Честно говоря, меня удивил уровень решимости и мотивации. Это здорово и идет только на пользу команде», – поделился мнением Фернандо.

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