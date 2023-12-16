Лоренс Стролл: «Я никуда не ухожу из «Астон Мартин», точно не в ближайшие 10 лет»

Лоренс Стролл сообщил, что не покинет «Астон Мартин» в обозримом будущем.

Канадский бизнесмен Лоренс Стролл считает, что только начинает свой путь с «Астон Мартин». Лоренс является владельцем команды «Формулы-1», где выступает его сын , а также совладельцем одноименной автомобильной компании.

Ранее появлялись слухи о возможном уходе Стролла-младшего из «Ф-1» и продаже команды его отцом.

«Не знаю, откуда взялись эти спекуляции. Я недавно читал одну или две статьи.

Ты не будешь тратить сотни миллионов фунтов, строить прекрасный новый кампус «Формулы-1», если собираешься покинуть бизнес. Не станешь нанимать еще 400 лучших сотрудников, если собираешься покинуть бизнес.

Я доказал свою целеустремленность. Даже разговоры о том, что я не хочу являться владельцем большей части акций команды на протяжении очень, очень, очень, очень долгого времени, не могут быть более далекими от истины. То же относится к автомобильной компании.

Я планирую вести эти два бизнеса многие и многие годы. Я лишь в начале пути», – сказал Стролл в интервью New York Times.

64-летний Лоренс пояснил, что не намерен избавляться от акций «Астон Мартин» как минимум в ближайшее десятилетие:

«Я всегда планировал быть владельцем большей части команды, и это никогда не изменится. Может, однажды, но точно не в ближайшие десять лет, если говорить о сроках. Надеюсь, дольше.

Я не становлюсь моложе, хотя чувствую себя молодым. Но я никуда не ухожу».

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