Спортивный директор «Ред Булл»: «Совру, если скажу, что нет задачи вернуть рекорд быстрейшего пит-стопа»

Спортивный директор «Ред Булл» нацелен вернуть команде рекорд.

В 2023 году « » провел быстрейший пит-стоп в истории «Формулы-1», отобрав достижение у «Ред Булл». Джонатан Уитли пошутил на эту тему в подкасте Talking Bull.

«После пары недель с психотерапевтом я вполне готов разговаривать об этом.

Мы увидели невероятно качественный пит-стоп в исполнении «Макларена» и каждого человека, а их 22, включая гонщика [ ]. Снимаю шляпу. Потрясающее выступление.

Наша цель – сделать так, чтобы каждый совершал свои действия за наименьший промежуток времени, и в какой-то момент все сойдется. И, да, я совру, если скажу, что нет задачи побить [рекорд]», – заявил спортивный директор команды

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