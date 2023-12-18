Спортивный директор «Ред Булл»: «Совру, если скажу, что нет задачи вернуть рекорд быстрейшего пит-стопа»
Спортивный директор «Ред Булл» нацелен вернуть команде рекорд.
В 2023 году «Макларен» провел быстрейший пит-стоп в истории «Формулы-1», отобрав достижение у «Ред Булл». Джонатан Уитли пошутил на эту тему в подкасте Talking Bull.
«После пары недель с психотерапевтом я вполне готов разговаривать об этом.
Мы увидели невероятно качественный пит-стоп в исполнении «Макларена» и каждого человека, а их 22, включая гонщика [Ландо Норриса]. Снимаю шляпу. Потрясающее выступление.
Наша цель – сделать так, чтобы каждый совершал свои действия за наименьший промежуток времени, и в какой-то момент все сойдется. И, да, я совру, если скажу, что нет задачи побить [рекорд]», – заявил спортивный директор команды
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