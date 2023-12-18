Спортивный директор «Ред Булл»: «Совру, если скажу, что нет задачи вернуть рекорд быстрейшего пит-стопа»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Джонатан Уитли Ландо Норрис Авто

Спортивный директор «Ред Булл» нацелен вернуть команде рекорд.

В 2023 году «Макларен» провел быстрейший пит-стоп в истории «Формулы-1», отобрав достижение у «Ред Булл». Джонатан Уитли пошутил на эту тему в подкасте Talking Bull.

«После пары недель с психотерапевтом я вполне готов разговаривать об этом.

Мы увидели невероятно качественный пит-стоп в исполнении «Макларена» и каждого человека, а их 22, включая гонщика [Ландо Норриса]. Снимаю шляпу. Потрясающее выступление.

Наша цель – сделать так, чтобы каждый совершал свои действия за наименьший промежуток времени, и в какой-то момент все сойдется. И, да, я совру, если скажу, что нет задачи побить [рекорд]», – заявил спортивный директор команды

В «Ф-1» – мировой рекорд пит-стопов: 1,8 секунды! С утяжеленными колесами и невыносимой жарой

«Ред Булл» в 6-й раз подряд выиграл трофей за лучшие пит-стопы года

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий