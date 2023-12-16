Зак Браун: «Меня обвиняли из-за разрыва с Риккардо, было тяжело. Рад за Даниэля в «Альфа Таури», всегда питал к нему слабость»
Браун сообщил о тяжелом расставании «Макларена» с Риккардо.
Даниэль Риккардо, сегодня выступающий за «Альфа Таури», досрочно покинул «Макларен» в конце 2022 года. Исполнительный директор британской команды Зак Браун поделился своими мыслями.
«Разрыв с Даниэлем вышел очень тяжелым. Знаете, я люблю Даниэля. Отличный парень. Просто у нас не получилось. Ситуация была незапланированной и поэтому очень трудной.
Особенно когда все публично, у всех свое мнение, и 99 процентов людей не знают, что происходит за кадром. Так что, когда ты обвиняют в определенном поведении… Люди просто не знали, но в этом суть публичности. У каждого есть мнение, но нет фактов. Было очень тяжело.
Рад, что Даниэль так здорово выступает в «Альфа Таури», потому что он отличный парень, принес мне первую победу. Я всегда питал к нему слабость, да», – произнес Зак в подкасте Track Limits.
Браун также оценил работу сменщика Риккардо – новичка года по версии ФИА Оскара Пиастри:
«Не то чтобы он привнес что-то другое, но напарник не бросал Ландо [Норрису] вызов в последние два года на регулярной основе. Оскар заставляет Ландо напрягаться. Я считаю, плюс в том, что у них очень схожие предпочтения в плане болида, и мы получаем от них стабильную обратную связь.
Если один пилот говорит, что есть недостаточная поворачиваемость, а другой, что избыточная, это последнее, чего ты хочешь. На мой взгляд, команде идет на пользу наличие двух очень быстрых, технически подкованных гонщиков – опытного и новичка».
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