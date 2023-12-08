Даниэль Риккардо: «Если смогу вернуться в состав «Ред Булл», я сделаю все, чтобы выступать там до конца карьеры»

Риккардо хотел бы закончить карьеру в «Ред Булл».

Пилот « » признал, что одной из его целей является возвращение в основную команду – хотя бы ближе к концу карьеры.

По словам австралийца, он был очень рад предоставленному шансу и тому, что сумел им воспользоваться, вернувшись в число постоянных участников «Формулы-1».

«Я даже не собираюсь это планировать – загадывать, что это будет за день, дата или год, вообще не важно. Сейчас я думаю лишь о том, что возвращение в семью «Ред Булл», июльские тесты, возможность снова работать со своим инженером – все это исполнение мечты.

Честно говоря, в идеале хотелось бы закончить карьеру, будучи пилотом «Ред Булл». Не то чтобы я сейчас задумывался об окончании карьеры, но если я смогу вернуться в состав « », я сделаю все, чтобы выступать там до конца карьеры», – рассказал .

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