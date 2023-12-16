Гельмут Марко: «Вопрос по поводу моего будущего с «Ред Булл» после 2024-го открыт»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Дитрих Матешиц Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Марко сообщил, что будет обсуждать свое будущее с «Ред Булл».

Советник Гельмут Марко не стал обещать, что останется с командой после сезона-2024. Осенью появлялась информацию о возможном конфликте между Марко и руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

– Вы знаете, продолжите ли вы выполнять роль консультанта с таким же напряженным графиком?

– На следующей неделе предстоят переговоры.

– Правдив ли слух, что Кристиана Хорнера могут повысить до босса сразу двух команд «Ф-1» – «Ред Булл» и «Альфа Таури»?

– Существуют разные тренды и варианты. Вопросы по-прежнему открыты, в том числе и по поводу моего будущего. Мой нынешний контракт истекает в конце 2024 года.

– Раньше вы решали важные вопросы напрямую с Дитрихом Матешицем. За кем заключительное слово после его смерти?

– Это расширенный круг людей, который включает в себя [сына Дитриха] Марка Матешица, тайцев и [генерального директора «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям] Оливера Минцлаффа. После такого сезона, который затмил все, мне невероятно жаль, что он не смог это увидеть.

Макс Ферстаппен очень четко дал понять, что хочет вас сохранить. Может ли найтись лучший довод за продолжение работы в «Ф-1»?

– Это многогранная тема. Разумеется, у меня также есть обязательства перед «Ред Булл» и Максом. Тем не менее, должны сойтись все факторы. Пока ничего не решено.

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