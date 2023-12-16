Гельмут Марко: «Вопрос по поводу моего будущего с «Ред Булл» после 2024-го открыт»

Марко сообщил, что будет обсуждать свое будущее с «Ред Булл».

Советник Гельмут Марко не стал обещать, что останется с командой после сезона-2024. Осенью появлялась информацию о возможном конфликте между Марко и руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

– Вы знаете, продолжите ли вы выполнять роль консультанта с таким же напряженным графиком?

– На следующей неделе предстоят переговоры.

– Правдив ли слух, что могут повысить до босса сразу двух команд «Ф-1» – «Ред Булл» и « »?

– Существуют разные тренды и варианты. Вопросы по-прежнему открыты, в том числе и по поводу моего будущего. Мой нынешний контракт истекает в конце 2024 года.

– Раньше вы решали важные вопросы напрямую с . За кем заключительное слово после его смерти?

– Это расширенный круг людей, который включает в себя [сына Дитриха] Марка Матешица, тайцев и [генерального директора «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям] Оливера Минцлаффа. После такого сезона, который затмил все, мне невероятно жаль, что он не смог это увидеть.

– очень четко дал понять, что хочет вас сохранить. Может ли найтись лучший довод за продолжение работы в «Ф-1»?

– Это многогранная тема. Разумеется, у меня также есть обязательства перед «Ред Булл» и Максом. Тем не менее, должны сойтись все факторы. Пока ничего не решено.

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