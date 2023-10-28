Гельмут Марко: «С Хорнером есть небольшие разногласия, но все в порядке»

Гельмут Марко признал незначительные трения с Кристианом Хорнером.

Руководитель «Ред Булл» Хорнер якобы пытается выдавить из команды советника Марко, сообщала пресса. В то же время 80-летний австриец утверждает, что проблемы в отношениях не угрожают сотрудничеству.

«Думаю, мы слишком много выигрываем, и настоящих новостей нет, поэтому придумывают разные вещи.

В целом структура команды и атмосфера хорошие. Очевидно, есть небольшие разногласия, отличающиеся мнения по каким-то вопросам. Но все в порядке.

Мы знакомы уже 27 лет и вместе выстроили команду. Когда речь заходит о распределении ролей, он занимается операционной деятельностью, а я больше вовлечен в стратегию. До сих пор все работало хорошо. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы все функционировало в будущем», – заверил Гельмут в беседе с немецким Sky.

Гельмут Марко: «Мне решать, когда и как уходить из «Ред Булл», а не Хорнеру»

Кристиан Хорнер: «До тех пор, пока у Марко будет желание работать – не думаю, что в «Ред Булл» произойдут какие-либо изменения»

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