«Астон Мартин» и Aramco на 5 лет продлили соглашение о титульном партнерстве

Теги Хонда Формула-1 Астон Мартин Авто

«Астон Мартин» продолжит сотрудничать с Aramco на протяжении ближайших пяти лет.

В 2023 году нефтяной гигант являлся титульным спонсором «Астон Мартин» наряду с фирмой Cognizant. С 1 января 2024-го Aramco станет эксклюзивным титульным партнером, коллектив будет выступать в «Формуле-1» как Aston Martin Aramco Formula One Team.

С 2026 года Aramco начнет сотрудничать с «Хондой» – новым мотористом «Астон Мартин» – при работе над топливом и смазочными материалами.

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