«Астон Мартин» и Aramco на 5 лет продлили соглашение о титульном партнерстве

« » продолжит сотрудничать с Aramco на протяжении ближайших пяти лет.

В 2023 году нефтяной гигант являлся титульным спонсором «Астон Мартин» наряду с фирмой Cognizant. С 1 января 2024-го Aramco станет эксклюзивным титульным партнером, коллектив будет выступать в «Формуле-1» как Aston Martin Aramco Formula One Team.

С 2026 года Aramco начнет сотрудничать с «Хондой» – новым мотористом «Астон Мартин» – при работе над топливом и смазочными материалами.

В «Ф-1» набили болидов за год на $40 млн! Десятая часть – усилия одного гонщика, а Ферстаппен удивил

Великая атака Алонсо на «Ред Булл» на последнем круге – гоночный маневр года. А конкуренты не хуже?