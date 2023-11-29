Фернандо Алонсо о сезоне «Астон Мартин»: «Внезапно мы оказались в борьбе с «Мерседесом» и «Феррари» – команда была к этому не готова»

Алонсо считает, что «Астон Мартин» оказалась не готова к борьбе с топ-командами.

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги сезона-2023, отметив, что уровень выступлений команды и конкурентоспособности машины стали для всех приятным сюрпризом.

При этом Алонсо считает, что в «Астон Мартин» были просто не очень готовы к резкому выходу на самый высокий уровень и конкуренции с командами вроде «Феррари» и «Мерседеса».

«Я вижу только позитивные моменты. Трудные моменты тоже были, но это часть работы, часть процесса развития команды.

Думаю, мы очень сильно начали сезон, с машиной, которая оказалась удивительно конкурентоспособной. В сравнении с прошлым годом мы сделали большой шаг вперед. И мы внезапно оказались в такой позиции, к которой не были готовы. Борьба с « » и «Феррари», с настоящими топ-командами – мы были к этому не готовы.

В итоге, возможно, по ходу сезона мы действительно сделали шаг назад с точки зрения работы над развитием болида. И пока не достигли самого высокого уровня. И мы заметили, что стали чуть менее конкурентоспособными. Но в целом, как мне кажется, 12 месяцев назад проведение сезона на таком уровне казалось чем-то немыслимым. Я прекрасно помню прошлогодние тесты с «Астон Мартин» по окончании сезона в Абу-Даби. Если бы в тот момент кто-то сказал мне, что мы окажемся на таких позициях – я бы не поверил. Так что да, сезон прошел очень хорошо», – рассказал .

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