Шварцман стал быстрейшим на дебютных тестах гиперкара WEC за «Феррари»

Теги Феррари GT Формула-1 Формула-2 WEC Роберт Шварцман Авто

Резервный пилот «Феррари» в «Формуле-1» Роберт Шварцман установил лучшее время на тестах новичков чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Шварцман впервые пилотировал гиперкар WEC. Роберт выступил за рулем «Феррари» 499P и проехал круг в Бахрейне за 1.48,559, на 0,066 секунды опередив Уилла Стивенса и на 0,571 секунды – Нормана Нато (оба – «Йота Порше»).

«Я впервые за рулем гиперкара и рад, что это «Феррари». Я доволен 30 кругами. За такой короткий отрезок я поладил с болидом, теперь мы хорошие друзья.

Когда я использовал новые шины, ощущения были схожи с «Ф-2». Гиперкар ощущается как нечто среднее между «Формулой-1» и GT, просто прижимная сила не такая большая, и машина тяжелая.

Очень надеюсь, что после этих тестов появится шанс погоняться в гиперкаре и прочувствовать гонки на выносливость. Я всегда открыт к такому», – заявил российско-израильский гонщик.

«Тойота» Буэми, Хартли и Хиракавы выиграла второй титул WEC подряд, экипаж Квята стал 5-м в LMP2 в последней гонке сезона

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