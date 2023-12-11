Айлотт будет сражаться с Квятом, Шумахером и Кубицей в высшем классе WEC в 2024 году
«Йота» объявила о том, что Каллум Айлотт будет работать за рулем гиперкара «Порше» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2024 году.
Вице-чемпион «Формулы-2» 2020 года, выступавший в завершившемся сезоне в «Индикаре», будет пилотировать в одном экипаже с Норматом Нато и Уиллом Стивенсом.
Ранее было подтверждено участие в высшем классе WEC таких статусных пилотов, как Даниил Квят («Ламборгини»), Мик Шумахер («Альпин»), Роберт Кубица («АФ Корсе», гиперкар «Феррари»), Ник де Врис («Тойота»), Жан-Эрик Вернь, Стоффель Вандорн (оба – «Пежо») и других.
В классе LMGT3 полноценный сезон проведет легенда MotoGP Валентино Росси за рулем «БМВ» в составе команды «ВРТ».
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