Айлотт будет сражаться с Квятом, Шумахером и Кубицей в высшем классе WEC в 2024 году

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«Йота» объявила о том, что Каллум Айлотт будет работать за рулем гиперкара «Порше» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2024 году.

Вице-чемпион «Формулы-2» 2020 года, выступавший в завершившемся сезоне в «Индикаре», будет пилотировать в одном экипаже с Норматом Нато и Уиллом Стивенсом.

Ранее было подтверждено участие в высшем классе WEC таких статусных пилотов, как Даниил Квят («Ламборгини»), Мик ШумахерАльпин»), Роберт Кубица («АФ Корсе», гиперкар «Феррари»), Ник де Врис («Тойота»), Жан-Эрик Вернь, Стоффель Вандорн (оба – «Пежо») и других.

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