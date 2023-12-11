Айлотт будет сражаться с Квятом, Шумахером и Кубицей в высшем классе WEC в 2024 году

«Йота» объявила о том, что будет работать за рулем гиперкара « » в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ) в 2024 году.

Вице-чемпион «Формулы-2» 2020 года, выступавший в завершившемся сезоне в « », будет пилотировать в одном экипаже с Норматом Нато и .

Ранее было подтверждено участие в высшем классе WEC таких статусных пилотов, как Даниил Квят (« »), (« »), («АФ Корсе», гиперкар « »), Ник де Врис («Тойота»), Жан-Эрик Вернь, Стоффель Вандорн (оба – «Пежо») и других.

В классе LMGT3 полноценный сезон проведет легенда MotoGP Валентино Росси за рулем «БМВ» в составе команды «ВРТ».

Первые тесты Квята за рулем гиперкара «Ламбы» для «Ле-Мана»: настраивал мотор, коробку передач и обвес

Даниил Квят заинтересован в «Супер-Формуле»: «Есть устная договоренность с одной из команд, но я открыт к любому предложению»