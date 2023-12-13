Тото Вольфф о закрытом деле ФИА: «Абсурдное обвинение, взятое из ниоткуда. Такое нападение – это уже личное, и переходит все границы»
Вольфф высказался о закрытом деле в свой адрес со стороны ФИА.
Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что если бы дело касалось только его, он бы совершенно спокойно воспринял ситуацию.
Но поскольку подозрения падали и на его жену Сьюзии, он воспринял это как личное оскорбление и заявил о том, что не собирается бросать дело.
Федерация изучала возможный конфликт интересов, связанный с положением Тото Вольффа, который является руководителем и совладельцем «Мерседеса», и его жены Сьюзи Вольфф, занимающей пост управляющего директора «Академии «Ф-1».
В итоге ФИА сделала вывод, что «несанкционированного разглашения конфиденциальной информации» не было.
«После десяти лет работы боссом команды «Формулы-1» я привык к подобным вещам, которые порой приходится слышать, но конкретна эта история стала настоящим шоком.
Когда я оказываюсь под перекрестным огнем – для меня это не проблема. В этом смысле я довольно толстокожий и могу это выдержать. Но если вы пришли за моей семьей – это уже совсем другое дело и другой уровень.
Это было совершенно абсурдное обвинение, взятое из ниоткуда. Такое нападение – это уже личное, и переходит все границы.
И да, мы со Сьюзи достаточно профессиональны, чтобы уметь разделять свои сферы деятельности и не вовлекать в них друг друга. Так что я не вижу, каким образом наши работы могли бы в принципе пересекаться», – рассказал Вольфф.
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