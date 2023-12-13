Тото Вольфф о закрытом деле ФИА: «Абсурдное обвинение, взятое из ниоткуда. Такое нападение – это уже личное, и переходит все границы»

Вольфф высказался о закрытом деле в свой адрес со стороны ФИА.

Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что если бы дело касалось только его, он бы совершенно спокойно воспринял ситуацию.

Но поскольку подозрения падали и на его жену Сьюзии, он воспринял это как личное оскорбление и заявил о том, что не собирается бросать дело.

Федерация изучала возможный конфликт интересов, связанный с положением , который является руководителем и совладельцем «Мерседеса», и его жены , занимающей пост управляющего директора «Академии «Ф-1».

В итоге сделала вывод, что «несанкционированного разглашения конфиденциальной информации» не было.

«После десяти лет работы боссом команды «Формулы-1» я привык к подобным вещам, которые порой приходится слышать, но конкретна эта история стала настоящим шоком.

Когда я оказываюсь под перекрестным огнем – для меня это не проблема. В этом смысле я довольно толстокожий и могу это выдержать. Но если вы пришли за моей семьей – это уже совсем другое дело и другой уровень.

Это было совершенно абсурдное обвинение, взятое из ниоткуда. Такое нападение – это уже личное, и переходит все границы.

И да, мы со Сьюзи достаточно профессиональны, чтобы уметь разделять свои сферы деятельности и не вовлекать в них друг друга. Так что я не вижу, каким образом наши работы могли бы в принципе пересекаться», – рассказал Вольфф.

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