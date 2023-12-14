Джонни Херберт: «Ферстаппена и Хэмилтона было бы невозможно контролировать в одной команде, как Сенну и Проста. Был бы бардак, замешанный на эго»

Теги возможные переходы Айртон Сенна Михаэль Шумахер Ален Прост Феррари Макларен Рон Деннис Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Джонатан Уитли Макс Ферстаппен Авто

Херберт объяснил, почему Ферстаппен и Хэмилтон никогда не станут напарниками.

Ранее «Ред Булл» распространил информацию о том, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был заинтересован в том, чтобы стать партнером Макса Ферстаппена по команде.

Бывший гонщик «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что с приходом Хэмилтона «Ред Булл» превратился бы в «Макларен» эпохи Айртона Сенны и Алена Проста.

«Считаю, [Ферстаппен и Хэмилтон] понимают, что нужно для побед в гонках и, главное, в чемпионатах. Особенно один из них, который стремится завоевать восьмой титул и обогнать Михаэля [Шумахера]. Они оба этого хотят.

Необходимо быть первым номером, вот в чем проблема. [Экс-боссу «Макларена»] Рону Деннису было очень и очень тяжело управлять ситуацией, когда за команду выступали Сенна и Прост. Их невозможно контролировать, как ни пытайся. Можно держать пилотов в разных комнатах во время уик-энда, но проблемы все равно начнутся, когда они наденут шлемы и станут сражаться на трассе. Всегда будут аварии, которые мы видели в том случае – и в «Макларене», и после перехода Алена в «Феррари».

На мой взгляд, то же относится к Льюису и Максу. Невозможно собрать двух столь элитных гонщиков в одной команде – ими невозможно было бы управлять», – заявил Херберт.

Джонни также предположил, что Хэмилтону пришлось бы трудно в команде, которая много лет работает на Ферстаппена:

«Льюис хорошо понимает, что Кристиан [Хорнер] и все остальные – Гельмут Марко, Джонатан Уитли и так далее – целиком поддерживают Макса, поскольку понимают, что Макс дает результат. Как разделить команду, сделать ситуацию справедливой для Льюиса Хэмилтона? Приход семикратного чемпиона? Это не сработает.

Думаю, пилоты понимают, что это не сработает. Можно предположить, что у одного из них будет преимущество – я бы сказал, у Макса, потому что Льюис перейдет в его команду. Но я не считаю, что переход сработает. Все просто превратится в неконтролируемый бардак, замешанный на эго. Кто победил бы? Предполагаю, тот, кто оказался бы более коварным!»

Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что Ферстаппен хочет видеть меня напарником»

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Деннис особо не парился с ситуацией в команде. У него всегда был "любимец", который был "равнее" при равных правах.
0
0
0
Ответ Bzz Pvz
У Льюиса Гамильтона сейчас свои проблемы в мерседесе. Руководство протаскивает выскочку рассела, хотя при нормальных обстоятельствах пилота с такими результатами, который ещё вечно портит гонку напарнику, выгнали на мороз. Еще механики специально ослабляли болид Льюису, чтобы он смотрелся хуже, но даже так умудрился 3 место занять. Не знаю как он это сделал
больной?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий