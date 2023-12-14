Джонни Херберт: «Ферстаппена и Хэмилтона было бы невозможно контролировать в одной команде, как Сенну и Проста. Был бы бардак, замешанный на эго»

Херберт объяснил, почему Ферстаппен и Хэмилтон никогда не станут напарниками.

Ранее «Ред Булл» распространил информацию о том, что пилот « » Льюис Хэмилтон был заинтересован в том, чтобы стать партнером по команде.

Бывший гонщик «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что с приходом Хэмилтона «Ред Булл» превратился бы в « » эпохи и .

«Считаю, [Ферстаппен и Хэмилтон] понимают, что нужно для побед в гонках и, главное, в чемпионатах. Особенно один из них, который стремится завоевать восьмой титул и обогнать Михаэля [Шумахера]. Они оба этого хотят.

Необходимо быть первым номером, вот в чем проблема. [Экс-боссу «Макларена»] Рону Деннису было очень и очень тяжело управлять ситуацией, когда за команду выступали Сенна и Прост. Их невозможно контролировать, как ни пытайся. Можно держать пилотов в разных комнатах во время уик-энда, но проблемы все равно начнутся, когда они наденут шлемы и станут сражаться на трассе. Всегда будут аварии, которые мы видели в том случае – и в «Макларене», и после перехода Алена в «Феррари».

На мой взгляд, то же относится к Льюису и Максу. Невозможно собрать двух столь элитных гонщиков в одной команде – ими невозможно было бы управлять», – заявил Херберт.

Джонни также предположил, что Хэмилтону пришлось бы трудно в команде, которая много лет работает на Ферстаппена:

«Льюис хорошо понимает, что Кристиан [Хорнер] и все остальные – Гельмут Марко, Джонатан Уитли и так далее – целиком поддерживают Макса, поскольку понимают, что Макс дает результат. Как разделить команду, сделать ситуацию справедливой для Льюиса Хэмилтона? Приход семикратного чемпиона? Это не сработает.

Думаю, пилоты понимают, что это не сработает. Можно предположить, что у одного из них будет преимущество – я бы сказал, у Макса, потому что Льюис перейдет в его команду. Но я не считаю, что переход сработает. Все просто превратится в неконтролируемый бардак, замешанный на эго. Кто победил бы? Предполагаю, тот, кто оказался бы более коварным!»

Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что Ферстаппен хочет видеть меня напарником»